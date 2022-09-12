



ЕС избавится от зависимости от российских энергоресурсов

ЕС избавится от зависимости от российских энергоресурсов за 6-7 месяцев. Лишение Европы в зависимости от российских ископаемых ресурсов и от энергетического шантажа Кремля является "абсолютной необходимостью", подчеркнула Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.



Для этого Евросоюз уже начал диверсификацию путей и массированные инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии.



"Я глубоко убеждена, что мы победим и что мы сильнее. Уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в Европейский Союз, чем Россия. В начале войны из всего импортируемого газа 40% приходилось на российский газ. Это длилось много лет. Сегодня только 9% – это российский газ, и это показывает, что через шесть-семь месяцев мы уже этого достигаем – полностью избавимся от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов", – отметила Урсула фон дер Ляйен.