



ЕС и США возмущены операцией в Шхеме

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в среду раскритиковал Израиль за его контртеррористическую операцию в городе Шхем, в ходе которой солдаты ЦАХАЛа ликвидировали десять террористов, часть из которых планировали совершить теракт в ближайшие дни.



По подсчетам палестинских арабов, 102 человека получили ранения в перестрелке между израильскими солдатами и террористами во время операции.



“ЕС сожалеет о гибели гражданских лиц и вновь заявляет, что применение силы должно быть пропорциональным, при полном соблюдении международного гуманитарного права и использоваться только в качестве крайней меры, когда это абсолютно неизбежно для защиты жизни”, — говорится в заявлении Боррелля.



Верховный представитель ЕС отметил, что ЕС глубоко встревожено растущим насилием в Иудеи и Самарии и призвал стороны к работе над восстановлением спокойствия и снижением напряженности, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.



Также Боррель заявил, что ЕС поддерживает заявление Совета Безопасности ООН от 20 февраля относительно поселенческой деятельности в Иудее и Самарии и призвал стороны его соблюдать.



Заявление Боррелла прозвучало после того, как официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам, что администрация Байдена крайне обеспокоена рейдом в Шхеме.



“В последние дни у нас были продуктивные беседы со сторонами и региональными партнерами США в поддержку усилий по предотвращению дальнейшего насилия. Мы глубоко обеспокоены тем, что последствия рейда могут свести на нет усилия, направленные на восстановление спокойствия как для израильтян, так и для палестинцев”, - отметил Прайс.



Он также призвал все стороны воздерживаться от таких действий, как подстрекательство к насилию, выселение семей из их домов, снос домов, продвижение поселений и легализация аванпостов. “Израильтяне и палестинцы в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности”, — сказал Прайс.



