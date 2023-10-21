



ЕС и США готовы снова “дружить” с Китаем, но есть нюансы

Старый и Новый свет объединились в стремлении перетянуть Китай на свою сторону из отношений с Россией. Кроме того, начали вестись переговоры о том, чтобы Китай повлиял на Россию относительно прекращения войны в Украине.



В общем заявлении с саммита ЕС-США есть ряд заключений по Китаю.



"Мы призываем Китай надавить на Россию, чтобы она остановила свою агрессивную войну и немедленно, полностью и безусловно вывела свои войска из Украины. Мы призываем Китай поддержать широкий, справедливый и длительный мир, на основе территориальной целостности и принципов и целей Хартии ООН”.



"Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размере экономики, в решении глобальных вызовов и в вопросах, представляющих взаимный интерес. Мы призываем Китай взаимодействовать с нами, в том числе на международной арене, в таких сферах как климатический кризис и кризис биологического разнообразия, решение проблем долговой устойчивости и финансовых потребностей наиболее уязвимых стран, глобальное здоровье и готовность к пандемиям, макроэкономическая стабильность и т.д.”

