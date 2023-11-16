



ЕС готовит санкции против сына Медведева и родственницы Путина

Со дня на день будет озвучен 12-й пакет санкций Евросоюза против России. Список до сих пор находится в дискуссии, однако уже сейчас просочилась информация о том, что в список лиц, которые попадут под санкции войдут сын Дмитрия Медведева - Илья, а также двоюродная сестра (в других источниках двоюродная племянница) Путина - Анна Цивилева. Всего в списке будет 47 человек.



Илья Медведев обвиняется в организации дизинформационной и пропагандистской камапнии в Украине.



Анна Цивилева возглавляет фонд "защитников отечества", поддерживающий российских солдат, участвующих в войне в Украине.

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В соответствии с 12-м пакетом еще 120 физических и юридических лиц РФ могут попасть под санкции за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсуждаются также новые запреты на импорт и экспорт РФ, борьбу с обходом санкций ЕС и большее ограничение ценового потолка на нефть. Об этом сообщает The Guardian.

