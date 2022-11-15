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ЕС готов ввести ограничение цен на российскую нефть
15.11.2022 22:17 Юлия Фрилис

ЕС готов ввести ограничение цен на российскую нефть

Европейский Союз готов попытаться ввести ограничение цен на российскую нефть, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
 
"Мы ввели все необходимые инструменты в Европейском Союзе", - сказала фон дер Ляйен в интервью Bloomberg Television на Бали на полях саммита G20. "Важно не только опустошить военную казну России, но и крайне необходимо иметь приемлемый уровень цен для многих уязвимых стран".
 
Она добавила, что уровень цены еще не определен.

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