



ЕС готов ввести ограничение цен на российскую нефть

Европейский Союз готов попытаться ввести ограничение цен на российскую нефть, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Мы ввели все необходимые инструменты в Европейском Союзе", - сказала фон дер Ляйен в интервью Bloomberg Television на Бали на полях саммита G20. "Важно не только опустошить военную казну России, но и крайне необходимо иметь приемлемый уровень цен для многих уязвимых стран".



Она добавила, что уровень цены еще не определен.