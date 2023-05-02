



ЕС: Финансирование не пойдет на учебники ПА, подстрекающие против Израиля

Министр иностранных дел Эли Коэн встретился с еврокомиссаром по вопросам добрососедства и расширения Оливером Вархейи в качестве своей первой остановки в Брюсселе во вторник.



Европейский союз позаботится о том, чтобы не финансировать палестинские учебники, которые подстрекают против Израиля, заявил во вторник в Брюсселе еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели министру иностранных дел Эли Коэну.



“Израиль не возражает против помощи Палестинской автономии, но мы не допустим ситуации, когда эти средства косвенно финансируют терроризм или подстрекательство против Израиля”, – сказал Коэн.



Вархейи также пообещал, что ЕС профинансирует дополнительные исследования по подстрекательству и антисемитизму в учебниках Палестинской администрации, говорится в сообщении офиса Коэна. Кроме того, чиновник ЕС и министр иностранных дел договорились вместе работать над укреплением и расширением соглашений Авраама, заключенных между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко в 2020 году.



Израиль и ЕС также планируют совместную работу по зачистке территории Украины.



Встреча Коэна с Варгеи была его первой в Брюсселе во вторник . Министр иностранных дел планирует встретиться со своим коллегой из ЕС, Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.



Накануне поездки Коэн подчеркнул, что его приоритетом является заручиться поддержкой ЕС против Ирана. Союз Тегерана с Москвой укрепил аргументы Иерусалима в Брюсселе против стремления Исламской Республики к ядерному оружию. Коэн планирует обратиться к ЕС с просьбой добавить КСИР в список террористических организаций.



Ожидается, что Коэн примет участие в мероприятии в Европейской комиссии, посвященном усилиям Федерации еврейских общин Украины по спасению и помощи украинцам.