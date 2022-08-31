



ЕС дал "зеленый свет" на ограничение выдачи виз россиянам

ЕС дал "зеленый свет" на ограничение выдачи виз россиянам...



Главы МИД стран ЕС договорились о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



Также Еврокомиссии поручили подготовить рекомендации по поводу того, что делать с уже выданными визами. Кроме того, страны ЕС подтвердили право каждого государства союза самостоятельно регулировать допуск россиян в Шенгенское пространство через свои границы.







