



Ермак обсудил поддержку Украины с представителями пяти северных стран

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил поддержку Украины с внешнеполитическими советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и внешнеполитическим советником президента Финляндии. Об этом Ермак сообщил в Telegram вечером в пятницу, 22 апреля.



"Обсудили форматы дальнейшей поддержки Украины. Отметил весомый вклад стран Северной Европы в ускорение победы Украины и подчеркнул важность дальнейшей координации для усиления политической и практической поддержки нашей страны в борьбе с российской агрессией", - написал глава ОП.



Он также отметил, что в разговоре изложил украинское видение возможного объема и конкретных механизмов реализации гарантий, которые отражены в Киевском договоре по безопасности, разработанном международной экспертной группой Ермака-Расмуссена.



Руководитель Офиса президента также подчеркнул, что на Вильнюсском саммите НАТО должен быть предложен четкий алгоритм движения Украины к членству в Альянсе.



"Надеюсь, что страны Северной Европы поддержат предоставление гарантий безопасности Украине до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы подписать соответствующий документ", - отметил Ермак.



Он добавил, что проинформировал представителей стран Северной Европы об украинской Формуле мира.



"Подчеркнул важность проведения Глобального саммита мира, обеспечения участия в нем на самом высоком уровне и призвал рассмотреть предложение о возможности его проведения в одной из Скандинавских стран", - написал Ермак.



Отдельно в разговоре обсуждались вопросы расширения оборонной поддержки Украины, включая противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию, боевые самолеты и боеприпасы.