



Ермак назвал, какие страны будут обсуждать Формулу мира

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина будет рада видеть представителей всех стран, уважающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на любых встречах, посвященных имплементации Формулы мира президента Зеленского, поэтому России там не будет.



"Мы будем безгранично рады, если Запад, Восток, Юг и Север в этом формате будут совместно работать над восстановлением системы мировой безопасности", - ответил Ермак после того, как президент Мексики высказался о возможности участия РФ в переговорах о Формуле мира.



"Однако это форум ответственных государств, уважающих международное право и устав ООН. Поэтому России там не будет", - подчеркнул глава ОПУ.



Ранее Reuters сообщило, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к предстоящим мирным переговорам на Ближнем Востоке с участием представителей как Украины, так и России.



