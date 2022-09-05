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Эрдогана призвали прекратить агрессивную риторику в адрес Греции
05.09.2022 22:22 Александр Юзовский

Эрдогана призвали прекратить агрессивную риторику в адрес Греции

ЕС призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить агрессивную риторику в адрес Греции.

"Угрозы и агрессивная риторика неприемлемы и должны прекратиться. Участие в содержательном и искреннем диалоге необходимо для разрядки напряженности, содействия взаимопониманию и развития добрососедских отношений. ЕС вновь заявляет о своих ожиданиях от Турции, что она будет серьезно работать над устойчивой деэскалацией напряженности в интересах региональной стабильности в Восточном Средиземноморье и полностью уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ЕС.", - говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.

 

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