



Эрдогана призвали прекратить агрессивную риторику в адрес Греции

ЕС призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить агрессивную риторику в адрес Греции.



"Угрозы и агрессивная риторика неприемлемы и должны прекратиться. Участие в содержательном и искреннем диалоге необходимо для разрядки напряженности, содействия взаимопониманию и развития добрососедских отношений. ЕС вновь заявляет о своих ожиданиях от Турции, что она будет серьезно работать над устойчивой деэскалацией напряженности в интересах региональной стабильности в Восточном Средиземноморье и полностью уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ЕС.", - говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.



