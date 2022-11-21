



Эрдоган заявил, что Россия не выполнила обязательства по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполнила своих обязательств по Сирии.



По словам Эрдогана, Россия взяла на себя обязательство в 2019 году очистить Кобани от террористов, но не смогла этого сделать, поэтому Турция будет делать это самостоятельно. Об этом сообщает CNN Türk.



"У нас также есть договоренность с россиянами, достигнутая в Сочи в 2019 году. Они несли ответственность за очистку от террористов в этом районе (Кобани - ред.). К сожалению, несмотря на то, что мы много раз напоминали им, они этого не делали, не могут. Мы сказали, что не будем оставаться в стороне, и что мы будем делать шаги против террористов там, если они сами никак не смогут этого сделать", - заявил Эрдоган.