



Эрдоган заявил, что Россия не причастна к падению ракет а Польше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия может быть не причастна к падению ракет в Польше. Об этом он заявил на саммите G20 на Бали, передает The Guardian.



По словам Эрдогана, причиной инцидента могла стать техническая ошибка. Он призвал мировых лидеров на саммите G20 не спешить с обвинениями России.



"Я встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Складывается общее впечатление, что эта ракета не российского производства, и это заявление открывает путь к определенным фактам, поэтому не стоит настаивать на том, что эта ракета была запущена из России. Это будет провокацией", - сказал он.



Президент Турции также заявил о необходимости установить диалог.



Напомним, что вчера на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что, предположительно, ракеты были российскими. При этом президент США Джо Байден назвал маловероятным то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России.