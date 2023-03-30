Эрдоган заявил, что Путин может приехать в Турцию в апреле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Владимир Путин может совершить официальный визит в Турцию в следующем месяце. Об этом сообщает CNN.
По словам турецкого лидера, президент РФ может прилететь в Турцию 27 апреля на открытие атомной электростанции "Аккую", построенной "Росатомом". Впрочем, Эрдоган предположил, что запланированная встреча может пройти и в онлайн-режиме.
"Путин может прилететь 27 апреля на открытие, или посетить церемонию в режиме онлайн", – сказал турецкий президент.