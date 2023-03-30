



Эрдоган заявил, что Путин может приехать в Турцию в апреле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Владимир Путин может совершить официальный визит в Турцию в следующем месяце. Об этом сообщает CNN.



По словам турецкого лидера, президент РФ может прилететь в Турцию 27 апреля на открытие атомной электростанции "Аккую", построенной "Росатомом". Впрочем, Эрдоган предположил, что запланированная встреча может пройти и в онлайн-режиме.