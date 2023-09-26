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Эрдоган заявил, что Нетаниягу может посетить Турцию в октябре или ноябре
26.09.2023 16:52 Наталья Богинская

Эрдоган заявил, что Нетаниягу может посетить Турцию в октябре или ноябре

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 26 сентября, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу может посетить Турцию в октябре или ноябре, добавив, что после этого он ответит взаимностью на этот визит.

Лидеры впервые встретились лично на прошлой неделе на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, поскольку страны работают над восстановлением давно натянутых отношений. 

После Генеральной Ассамблеи Эрдоган заявил, что Израиль и Турция вскоре предпримут шаги по бурению энергетических ресурсов.

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