



Эрдоган заявил, что Нетаниягу может посетить Турцию в октябре или ноябре

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 26 сентября, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу может посетить Турцию в октябре или ноябре, добавив, что после этого он ответит взаимностью на этот визит.



Лидеры впервые встретились лично на прошлой неделе на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, поскольку страны работают над восстановлением давно натянутых отношений.



После Генеральной Ассамблеи Эрдоган заявил, что Израиль и Турция вскоре предпримут шаги по бурению энергетических ресурсов.