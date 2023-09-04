



Эрдоган заинтриговал "очень важным" сообщением о "зерновом соглашении"

После встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит "очень важное" сообщение о "зерновом соглашении". Об этом сообщает издание Anadolu.



"Очень важное" сообщение о черноморском зерновом соглашении будет объявлено после встречи с Путиным", - заявил Эрдоган.



Как пишет The Guardian, президент Турции отметил, что украинский экспортный коридор зерна является самым важным вопросом его переговоров с Путиным, и что сообщение после встречи будет "очень важным шагом".



"Я считаю, что сообщение на пресс-конференции будет очень важным шагом, особенно для слаборазвитых стран Африки", - сказал Эрдоган.



Напомним, в понедельник, 4 сентября, в Сочи проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным. Обсудят, в частности, возобновление "зернового соглашения".