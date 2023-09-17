



Эрдоган заблокировал вступление Швеции в НАТО: Стокгольм "не выполнил обещания"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и не получит поддержки Турции для вступления в НАТО. Об этом сообщает эстонское издание Eesti Rahvusringhääling.



"Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности", – сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.



Законы нужно не только принимать, но и применять на практике, подчеркнул турецкий лидер.



14 сентября в Стокгольме несколько представителей Рабочей партии Курдистана, которая в Турции запрещена как террористическая, сожгли чучело Эрдогана. Акция была разрешена властями, ее охраняла полиция.



Ранее Турция в качестве повода блокировать принятие страны в НАТО использовала разрешенные в Швеции акции с сожжением Корана.



Накануне саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган заявил, что поддержит членство Швеции в Альянсе, если ЕС откроет двери для его страны, ожидающей этого десятилетиями.



16 сентября Эрдоган пригрозил официальному Брюсселю "расставанием" с Евросоюзом из-за критического отчета Европарламента по выполнению Турцией условий ее вступления в ЕС.