



Эрдоган: я приеду в Израиль и пойду в мечеть аль-Акса





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил ночью 21 сентября, что он планирует посетить Израиль в ближайшее время - после того, как в Турцию посетит премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



На встрече с 15 еврейскими лидерами в Турецком доме в Нью-Йорке Эрдоган заявил, что намерен помолиться в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. "Как мусульманин, это мое право и обязанность - молиться в Священной мечети".



На встрече в Турецком доме Эрдоган заявил, что он очень рад примирению с Израилем.



"У меня есть открытый канал связи с президентом Герцогом, а теперь и с Нетаниягу".