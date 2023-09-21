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Эрдоган: я приеду в Израиль и пойду в мечеть аль-Акса
21.09.2023 07:12 Аркадий Бочаровский

Эрдоган: я приеду в Израиль и пойду в мечеть аль-Акса



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил ночью 21 сентября, что он планирует посетить Израиль в ближайшее время - после того, как в Турцию посетит премьер-министр Биньямин Нетаниягу. 

На встрече с 15 еврейскими лидерами в Турецком доме в Нью-Йорке Эрдоган заявил, что намерен помолиться в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. "Как мусульманин, это мое право и обязанность - молиться в Священной мечети". 
 
На встрече в Турецком доме Эрдоган заявил, что он очень рад примирению с Израилем.

"У меня есть открытый канал связи с президентом Герцогом, а теперь и с Нетаниягу".

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