



Эрдоган вызвался стать "гарантом" в урегулировании ситуации в Газе

Анкара готова стать "гарантом" в вопросе урегулирования ситуации в Газе на фоне продолжающейся войны.



По данным информационного агентства Reuters, такое заявление в ходе переговоров с иранским лидером Ибрагимом Раиси сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



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По его словам, весь исламский мир должен занять единую позицию для "оказания давления" на Израиль.



В ходе встречи, которая состоялась в кулуарах саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте, стороны обсудили гуманитарный кризис в Газе и двусторонние отношения.