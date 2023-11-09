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Эрдоган вызвался стать "гарантом" в урегулировании ситуации в Газе
09.11.2023 16:21 Алина Груднева

Эрдоган вызвался стать "гарантом" в урегулировании ситуации в Газе

Анкара готова стать "гарантом" в вопросе урегулирования ситуации в Газе на фоне продолжающейся войны.

По данным информационного агентства Reuters, такое заявление в ходе переговоров с иранским лидером Ибрагимом Раиси сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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По его словам, весь исламский мир должен занять единую позицию для "оказания давления" на Израиль.

В ходе встречи, которая состоялась в кулуарах саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте, стороны обсудили гуманитарный кризис в Газе и двусторонние отношения.

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