



Эрдоган вызвал дипскандал: Израиль пересмотрит отношения с Турцией

Резкие слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля и в поддержку палестинцев вызвали дипломатический скандал.



Министр иностранных дел Израиля распорядился отозвать всех израильских диппредставителей из Турции.



По словам Эли Коэна, будет проведена переоценка израильско-турецких отношений.



Ранее Эрдоган потребовал от Иерусалима "немедленно выйти из состояния безумия и прекратить свои атаки". Вечером, 28 октября, он выступил также на пропалестинском митинге в стамбульском аэропорту, где и вовсе пригрозил объявить Израиль "военным преступником".



"Каждая страна имеет право на самозащиту, но где справедливость? В Газе происходит резня! И мы объявим Израиль военным преступником, уже работаем над этим. Эти невоспитанные говорят жителям Газы: "Уходите с этих земель". Когда их спрашивают "Куда?", они говорят: "В пустыню". И когда раненые вынуждены уходить, они бомбят их. Потому что они только и знают, что убивать. Я обращаюсь к израильской администрации: не оскорбляйте чувства турецкого народа, прислушайтесь к нашей просьбе доставить помощь угнетенным. Сделайте что-то хорошее для себя и своих будущих детей", - сказал Эрдоган.



Но на этом он не остановился. Странам Запада турецкий лидер пригрозил религиозной войной, обвинив их "в наибольшей ответственности за резню в Газе».