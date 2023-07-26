



Глава ПА и лидер ХАМАСа встретились в Турции: о чем они договорились

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главой ПА Махмудом Аббасом и Исмаилом Ханийе, лидером палестинской исламистской группировки ХАМАС, в среду, 26 июля, в Анкаре. Об этом сообщила канцелярия Эрдогана.



Аббас находится с визитом в Турции и ранее во вторник встречался с Эрдоганом.



Аббас и Ханийе не могут уладить разногласия с 2007 года, когда ХАМАС, который выступает против мирных соглашений с Израилем, захватил контроль над Газой. Поддерживаемая Западом Палестинская администрация Аббаса остается доминирующей на территориях.



Аббас договорился с Ханийе провести в конце июля в столице Египта Каире широкую встречу фракций, чтобы “обсудить конфликт с Израилем и пути прекращения внутренних разногласий”.



В заявлении, опубликованном ХАМАСом в среду, 26 июля, сообщается, что ее лидеры подтвердили на встрече во вторник с Аббасом, что “сопротивление – наиболее эффективный способ противостоять израильской оккупации”.