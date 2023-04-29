



Эрдоган вернулся на публику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернулся к публичным выступлениям в рамках предвыборной кампании.



Это произошло спустя несколько дней после того, как он отменил все выступления из-за недомогания.



Ранее в СМИ распространили сообщения о том, что во время телеэфира, когда Эрдогану стало плохо, он якобы перенес инфаркт. В администрации президента Турции опровергли эти сообщения, объявив, что очень скоро он продолжит выполнять свою работу.



Как известно, выборы президента Турции состоятся 14 мая. Результаты опроса общественного мнения не гарантируют Эрдогану "железную" победу.

