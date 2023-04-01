



Эрдоган утвердил ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО

В субботу, 1 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил решение о ратификации протокола относительно вступления Финляндии в НАТО.



Соответствующий документ был обнародован в Официальной газете.



Ранее турецкий парламент принял решение ратифицировать протокол вступления Финляндии в Североатлантический Альянс.



Теперь документ должен быть доставлен в Вашингтон, что станет последним формальным шагом в процессе ратификации.



