Эрдоган утвердил ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО
В субботу, 1 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил решение о ратификации протокола относительно вступления Финляндии в НАТО.
Соответствующий документ был обнародован в Официальной газете.
Ранее турецкий парламент принял решение ратифицировать протокол вступления Финляндии в Североатлантический Альянс.
Теперь документ должен быть доставлен в Вашингтон, что станет последним формальным шагом в процессе ратификации.