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Эрдоган утвердил ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО
01.04.2023 16:53 Алина Груднева

Эрдоган утвердил ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО

В субботу, 1 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил решение о ратификации протокола относительно вступления Финляндии в НАТО.

Соответствующий документ был обнародован в Официальной газете.

Ранее турецкий парламент принял решение ратифицировать протокол вступления Финляндии в Североатлантический Альянс.

Теперь документ должен быть доставлен в Вашингтон, что станет последним формальным шагом в процессе ратификации.

 

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