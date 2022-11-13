



Эрдоган уполномочил нового посла Турции в Израиле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал в пятницу решение об отправке нового посла в Израиль после четырехлетнего отсутствия представительства. Сакир Озкан Торунлар, опытный дипломат и бывший посол Турции в Палестине, будет назначен в Тель-Авив. В последнее время он был членом Консультативного совета по внешней политике Турции.



Турция выслала посла Израиля и отозвала своего в 2018 году, после того как США открыли свое посольство в Иерусалиме. Ранее в этом году Анкара и Иерусалим договорились о восстановлении дипломатического представительства.



В четверг Эрдоган поздравил в письме предполагаемого премьер-министра Биньямина Нетаниягу с победой на выборах, отложив в сторону прошлую напряженность.



Пресс-секретарь Нетаниягу сообщил, что в поздравительном письме Эрдоган выразил надежду, что "новое правительство продолжит сотрудничество между странами во всех областях таким образом, чтобы принести мир и стабильность в наш регион".



Отношения между Израилем и Турцией достигли апогея напряженности во время премьерства Нетаниягу в 2010 году после рейда "Мави Мармара", в ходе которого спецназом ЦАХАЛа были убиты девять вооруженных активистов из организации, связанной с Эрдоганом, пытавшиеся прорвать блокаду Газы.



В конце концов Нетаньяху извинился перед Эрдоганом под давлением Вашингтона, но дипломатические отношения восстановились только в этом году.



Правительство Беннета-Лапида стремилось улучшить отношения с Турцией после получения предложений от Анкары, включая телефонные звонки президенту Исааку Герцогу , который встречался с Эрдоганом в своем дворце в марте. Премьер-министр Яир Лапид также встретился с Эрдоганом в Анкаре, и страны тесно сотрудничали, чтобы помешать поддерживаемому Ираном террористическому заговору с целью похищения израильских туристов в Стамбуле в этом году.