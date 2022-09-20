



Эрдоган: Украина и РФ договорились об обмене военнопленными

Украине и России удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает PBS.



Президент Турции считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед". "По договоренности сторон будет обменяно 200 заложников", - заявил он.



Кроме того, по его мнению, после окончания войны все захваченные земли Россией должны быть возвращены. "Захваченные земли будут возвращены Украине", - сказал Эрдоган.



Также он отметил, что ни одно "вторжение не может быть оправданным".