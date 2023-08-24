



Эрдоган: Турция считает аннексию Крыма нелегитимной

Турция не признает аннексию Крыма и с самого первого дня решительно отстаивает нелегитимность этого шага. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам III Саммита лидеров Крымской платформы, которая началась 23 августа в Киеве.



Турецкий лидер поздравил участников форума с Днем флага и Днем независимости Украины.



“Мы сохраняем свою позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы заявляем о том, что Крым является частью Украины, на всех площадках, особенно в Организации Объединенных Наций”, – отметил Эрдоган. “Обеспечение безопасности и благополучия наших соотечественников, одного из коренных народов Крыма – крымских татар, является одним из наших приоритетов”.



Президент Эрдоган еще раз подчеркнул, что “война в Украине должна быть завершена справедливым и прочным миром”. По словам президента, работы над возобновлением черноморской инициативы продолжаются.



“Окончание войны и восстановление мира, стабильности в бассейне Черного моря станет глотком свежего воздуха не только для региона, но и для всего мира. Я вновь заявляю о нашей поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, и надеюсь, что наш регион как можно скорее обретет атмосферу мира”, – заключил Эрдоган.

