



Эрдоган: Турция не ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО до октября

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не сможет ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО как минимум до октября, поскольку парламент не заседает.



"Есть двухмесячные парламентские каникулы. Конечно, раньше октября закончить их не удастся", - сказал Эрдоган журналистам по окончании двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе.



“Есть много международных соглашений, много законодательных предложений, которые нужно обсудить. Мы рассмотрим их в порядке их важности. Но наша цель — завершить этот процесс как можно скорее”, — сказал президент Турции.



Комментарии Эрдогана могут как разочаровать, так и обеспокоить официальных представителей Швеции и НАТО. Некоторые западные лидеры надеялись, что Турция сможет завершить процесс ратификации в ближайшие недели.

