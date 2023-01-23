



Эрдоган: Турция не поддержит заявку Швеции на членство в НАТО

Президент Турции заявил, что Швеции не следует ожидать поддержки Анкары относительно членства в НАТО после акций протеста в выходные дни в Стокгольме со стороны антиисламского активиста и прокурдских групп.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал субботнюю акцию Расмуса Палудана по сожжению Корана, заявив, что это было оскорблением для всех, особенно для мусульман. Он также критикует власти Швеции за то, что они позволили провести демонстрацию у посольства Турции в Стокгольме.



Эрдоган также критикует Швецию за прокурдские протесты, когда демонстранты размахивали флагами различных курдских группировок, в том числе Курдской рабочей партии, или РПК, которая десятилетиями ведет повстанческое движение против Турции. РПК считается террористической группой в Турции, Европейском союзе и США, но ее символы не запрещены в Швеции.



"Сначала вы позволяете террористическим организациям разгуляться, а затем ожидаете нашей поддержки для вступления в НАТО. Этого не произойдет", — сказал Эрдоган, имея в виду заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс. Он сказал, что если Швеция не проявит уважения к Турции и мусульманам, то "они не увидят от нас никакой поддержки в вопросе вступления в НАТО".

