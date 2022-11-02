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Эрдоган: Турция хочет "устойчивых отношений" с Израилем независимо от выборов
02.11.2022 22:47 Евгения Маркова

Эрдоган: Турция хочет "устойчивых отношений" с Израилем независимо от выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что независимо от исхода выборов в Израиле он "хочет поддерживать устойчивые связи" с Иерусалимом, основанные на "взаимной лояльности и общих интересах", сообщает официальное информационное агентство Anadolu.

Комментарий прозвучал после того, как предварительные результаты голосования показали явное большинство правого религиозного блока во главе с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу, который регулярно конфликтовал с турецким лидером, находясь у власти.

Эрдоган долгое время был ярым критиком Израиля и разорвал отношения с Иерусалимом в 2010 году после рейда флотилии в Газе, но за последний год перешел к полному восстановлению дипломатических отношений.

 

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