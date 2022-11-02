



Эрдоган: Турция хочет "устойчивых отношений" с Израилем независимо от выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что независимо от исхода выборов в Израиле он "хочет поддерживать устойчивые связи" с Иерусалимом, основанные на "взаимной лояльности и общих интересах", сообщает официальное информационное агентство Anadolu.



Комментарий прозвучал после того, как предварительные результаты голосования показали явное большинство правого религиозного блока во главе с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу, который регулярно конфликтовал с турецким лидером, находясь у власти.



Эрдоган долгое время был ярым критиком Израиля и разорвал отношения с Иерусалимом в 2010 году после рейда флотилии в Газе, но за последний год перешел к полному восстановлению дипломатических отношений.



