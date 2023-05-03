



Эрдоган: Турции больше не нужно будет импортировать газ

Турции больше не нужно будет импортировать газ, мы сами будем его поставлять. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.



Во время выступления в рамках предвыборной кампании Эрдоган заявил, что в стране нашли большое месторождение нефти, которое может давать 100 тысяч баррелей углеводородов в сутки.



По словам политика, месторождение позволит Турции шагнуть к энергетической независимости и занять место на мировом энергетическом рынке, добывая 180 тысяч баррелей нефти в сутки.

