



Эрдоган третий день подряд отменяет предвыборную программу из-за болезни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу третий день подряд отменяет свою предвыборную программу после того, как, по словам турецких чиновников, подхватил кишечную инфекцию, сообщает АР.



Эрдоган 28 апреля должен был появиться на открытии моста и на политическом митинге в южном городе Адана, но в итоге он примет участие в церемонии открытия через видеосвязь.



Эрдогану стало плохо во время телеэфира во вторник вечером. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа впоследствии заявил, что у турецкого лидера – желудочно-кишечная инфекция.



Предвыборные митинги Эрдогана, запланированные на среду и четверг, также отменили из-за недомогания президента.



В четверг Эрдоган выглядел бледным, когда открывал атомную электростанцию с помощью видеосвязи. Тогда он впервые выступил публично после того, как заболел.



Голосование в Турции должно состояться 14 мая.

