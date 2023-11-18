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Эрдоган требует "ядерного надзора" за Израилем
18.11.2023 15:28 Алина Груднева

Эрдоган требует "ядерного надзора" за Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует "ядерного надзора" за Израилем.

По данным 12-го канала израильского ТВ, соответствующее заявление он сделал в субботу, 18 ноября.

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Относительно продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом, Эрдоган пообещал помощь в восстановлении Газы.

"Если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, мы окажем помощь в восстановлении Газы", - обещает он.

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