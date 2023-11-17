



Эрдоган требует немедленного "перемирия" между Израилем и ХАМАСом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Израиля немедленно прекратить военную операцию против ХАМАСа в Газе и согласиться на прекращение огня.



Соответствующее заявление он сделал во время своего визита в Германию, где встретился с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером.



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"Президент Эрдоган заявил, что нападения Израиля на палестинские земли должны прекратиться и что важна реакция всего мира на нарушения прав человека. Перемирие должно быть установлено немедленно", — сказано в заявлении.