



Эрдоган собирается возобновить зерновую сделку в “расширенном” формате

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается содействовать возобновлению зерновой сделки в “расширенном” формате. Он также призвал западные страны помочь превратить это соглашение в основу мирных договоренностей между РФ и Украиной, пишет Bloomberg.



В ходе выступления поздно вечером 8 августа, турецкий лидер напомнил, что во время недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным у него была возможность узнать “из первых рук” о требованиях и ожиданиях России от зерновой сделки. По словам Эрдогана, и он, и Путин разделяют мнение о необходимости в поставках зерна в Африку.



Эрдоган также отметил, что контакты для возобновления сделки в “расширенном” формате продолжаются, но ее реализация зависит от того, “выполнят ли западные страны свои обещания”. Президент Турции не уточнил, что это за формат и условия.



“К сожалению, в предыдущий период действия сделки принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов для того, чтобы позитивная атмосфера, созданная Черноморской инициативой, переросла в перемирие, а затем и в постоянный мир”, – утверждает Эрдоган.

