



Эрдоган снова пообещал "хорошие результаты по зерновой сделке"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает настаивать на том, что в ближайшее время будут хорошие новости по зерновой сделке. Эти заявления прозвучали после его неудачных переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Anadolu.



Эрдоган выразил надежду на достижение в ближайшее время "хороших результатов" по возобновлению зерновой сделки, которые "оправдают ожидания".



Турция тесно контактирует с ООН по возобновлению зерновой сделки, заявил Эрдоган, добавив, что обсудит вопрос с генсеком ООН в Нью-Йорке.



Эрдоган заявил что у России есть два особых запроса: "Один - это подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, а второй - страхование судов, используемых в перевозках".



По его словам, генсек ООН предложил механизм посредничества для участия России в зерновой сделке без прямого подключения российских банков SWIFT.



Напомним, Эрдоган встречался с Путиным в Сочи 4 сентября. Перед переговорами Эрдоган анонсировал "очень важное" сообщение по зерновой сделке. Однако после переговоров Эрдоган лишь заявил, что обсудил с Путиным зерновой коридор и что Украине якобы следует смягчить подход для того, чтобы возобновить действие инициативы.



В июле Россия заявила, что выходит из зерновой сделки, которая позволяло безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы в течение года. В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.