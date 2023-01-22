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Эрдоган сказал, когда пройдут выборы президента в Турции
22.01.2023 20:05 Алина Груднева

Эрдоган сказал, когда пройдут выборы президента в Турции

Выборы президента Турции состоятся 14 мая 2023 года.

Об этом в воскресенье объявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Таким образом, президентские выборы состоятся на месяц раньше, чем было запланировано изначально.

В преддверии предстоящих выборов мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого считают самым серьезным соперником Эрдогана, был приговорен к двум годам тюремного заключения. Также суд лишил его права заниматься политикой. 

Он был осужден по обвинению в оскорблении государственных должностных лиц за то, что в 2019 году он обозвал их "дураками".
 

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