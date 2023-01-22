



Эрдоган сказал, когда пройдут выборы президента в Турции

Выборы президента Турции состоятся 14 мая 2023 года.



Об этом в воскресенье объявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.



Таким образом, президентские выборы состоятся на месяц раньше, чем было запланировано изначально.



В преддверии предстоящих выборов мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого считают самым серьезным соперником Эрдогана, был приговорен к двум годам тюремного заключения. Также суд лишил его права заниматься политикой.



Он был осужден по обвинению в оскорблении государственных должностных лиц за то, что в 2019 году он обозвал их "дураками".

