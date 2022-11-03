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Эрдоган: Шольц изменил свою позицию по отношению к РФ
03.11.2022 08:18 Алина Груднева

Эрдоган: Шольц изменил свою позицию по отношению к РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за поиск с Россией общих позиций.

 
Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A-Haber.
 
По его словам, месяц назад у Шольца было другое отношение к России. 
 
"Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил ее, выступая за поиск общего языка", - отметил Эрдоган.
 

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