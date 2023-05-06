



Эрдоган с помощью Путина разыгрывает энергетическую карту на выборах

За неделю до выборов Эрдоган сообщил своим поклонникам в консервативном городе Конья, что Турция обнаружила новое огромное месторождение нефти на границе с Сирией, которое обеспечит страну примерно 100 000 баррелей в день – чуть более десятой части ежедневного потребления.



“Он ожидает, что это сообщение вдохновит сторонников его предвыборной кампании, чтобы сделать Турцию снова большой. Играя на патриотическом и часто националистически настроенном электорате, Эрдоган позиционирует себя как самодостаточного лидера, преодолевающего зависимость Турции от иностранных технологий, особенно, в оборонном секторе. В ходе предвыборной кампании он ассоциировал себя с электромобилем Togg отечественного производства, истребителем Kaan и первым авианосцем страны Anadolu”, – пишет POLITICO.



"Как и в случае с оборонной промышленностью, энергетическая независимость также является обязательным условием настоящей свободы страны и нации", – сказал Эрдоган присутствующим во вторник в Конье.



Однако оптимистическая риторика скрывает, насколько Турция зависит от партнерства с президентом России Владимиром Путиным в развитии ядерной энергетики и создании регионального газового хаба. Турция также значительно зависит от иностранной нефти и газа, потребление которых составляет более 90 процентов. Министерство энергетики утверждает, что более трети импорта нефти и нефтепродуктов поступает из России.



“Энергетическая независимость Турции – далекая перспектива, в то время как энергетические отношения с Путиным являются ключевым стратегическим приоритетом!, – пишет издание.



Аналитики опасаются, что разговоры об энергетической независимости на самом деле лишь прикрытие для усиления зависимости от Кремля – и что давнее обещание Эрдогана стать энергетическим центром для всей Европы может открыть "черный ход для московского экспорта". После того как в прошлом году разрушили трубопровод "Северный поток", Путин и Эрдоган быстро переключили внимание на идею энергетического хаба.



"Их понимание хаба, конечно, не совпадает с нашим пониманием", - говорит Аура Себедуш, старшая научная сотрудница Центра анализа европейской политики, занимающаяся вопросами энергетики в аналитической компании ICIS. "Эта идея входит в моду, потому что Россия заинтересована в продаже большего количества газа Турции. Турция будет накапливать газ от разных производителей – России, Ирана и Азербайджана, СПГ и свой собственный черноморский газ – а затем отбелит его и перемаркирует как турецкий. Европейские покупатели не будут знать о происхождении газа", – объяснила она.