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Эрдоган резко раскритиковал Совбез ООН из-за резолюции
18.10.2023 20:04 Алина Груднева

Эрдоган резко раскритиковал Совбез ООН из-за резолюции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Совет Безопасности ООН за неспособность принять резолюцию, призывающую к "гуманитарной паузе" в войне между Израилем и ХАМАСом.

"Ставший полностью неэффективным Совбез ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность. Западные страны, которые и камня на камне не оставляют, когда дело касается прав и свобод человека, не предприняли никаких шагов, кроме подливания масла в огонь", - возмутился Эрдоган.

Он также прокомментировал "ужасное нападение" на арабскую больницу Аль-Ахли, сказав, что это "вывело резню в Газе на новый уровень".

Напомним, ранее США наложили вето на вышеуказанную резолюцию, поскольку в ней не говорится о праве Израиля на самооборону.

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