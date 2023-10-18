



Эрдоган резко раскритиковал Совбез ООН из-за резолюции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Совет Безопасности ООН за неспособность принять резолюцию, призывающую к "гуманитарной паузе" в войне между Израилем и ХАМАСом.



"Ставший полностью неэффективным Совбез ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность. Западные страны, которые и камня на камне не оставляют, когда дело касается прав и свобод человека, не предприняли никаких шагов, кроме подливания масла в огонь", - возмутился Эрдоган.



Он также прокомментировал "ужасное нападение" на арабскую больницу Аль-Ахли, сказав, что это "вывело резню в Газе на новый уровень".



Напомним, ранее США наложили вето на вышеуказанную резолюцию, поскольку в ней не говорится о праве Израиля на самооборону.