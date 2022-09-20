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Эрдоган: Путин готов положить конец войне
20.09.2022 20:46 Алина Груднева

Эрдоган: Путин готов положить конец войне

Президент России Владимир Путин "готов" положить конец войне в Украине.

 
По данным ВВС, такое мнение по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленский сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
 
По его словам, Путин сделает "значительный шаг", чтобы положить конец войне, которую сам же и развязал.
 
Эрдоган подчеркнул, что пришел к осознанию того, что Путин хочет "покончить с этим как можно скорее", во время их недавних переговоров.
 
Он также добавил, что для РФ на фронте сейчас дела обстоят плохо.
 
"Он фактически показал мне, что готов покончить с этим как можно скорее. Это было мое впечатление на фоне того, что дела РФ сейчас обстоят довольно проблематично", - подчеркнул он.

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