



Эрдоган: Путин готов положить конец войне

Президент России Владимир Путин "готов" положить конец войне в Украине.

По данным ВВС, такое мнение по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленский сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Путин сделает "значительный шаг", чтобы положить конец войне, которую сам же и развязал.

Эрдоган подчеркнул, что пришел к осознанию того, что Путин хочет "покончить с этим как можно скорее", во время их недавних переговоров.

Он также добавил, что для РФ на фронте сейчас дела обстоят плохо.

"Он фактически показал мне, что готов покончить с этим как можно скорее. Это было мое впечатление на фоне того, что дела РФ сейчас обстоят довольно проблематично", - подчеркнул он.