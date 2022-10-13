



Эрдоган призвал остановить кровопролитие в Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита в Казахстане выступил с призывом "остановить кровопролитие" в Украине. Стоит отметить, что на конференции также присутствовал президент РФ Владимир Путин.



"Каждый из нас испытывает региональное и глобальное влияние кризиса в Украине... Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития", - заверил турецкий лидер.



Также стоит напомнить, что президенты Турции и России планируют провести двустороннюю встречу на полях саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который ныне проходит в столице Казахстана.