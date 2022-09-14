



Эрдоган призвал Армению "свернуть с ошибочного пути"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал эскалацию на границе между Арменией и Азербайджаном.



В своем заявлении Эрдоган призвал власти Армении "свернуть с ошибочного пути", сообщает турецкое агентство "Анадолу".



"Армения не выполняет договоренности. Ереван должен свернуть с этого ошибочного пути! На фоне последний событий на Южном Кавказе, вновь громогласно заявляю всему миру: Турция поддерживала и продолжит поддерживать братьев в Азербайджане", - заявил Эрдоган.



Президент Турции также выразил надежду, что Армения будет тратить время на укрепление мира в регионе.