



Эрдоган признал проблемы с реагированием на землетрясения

У Турции были проблемы с реагированием на землетрясения такого масштаба, как те, что всколыхнули страну в эти два дня.



Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



По его словам, в настоящее время все операции вернулись к норме. Эрдоган также подчеркнул, что число погибших в результате обрушившейся на страну стихии возросло до 8 574 человек.



Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами в провинции Кахраманмарас недалеко от эпицентра землетрясения. По словам Эрдогана, проблемы с дорогами и аэропортами были, однако постепенно ситуация уже налаживается.