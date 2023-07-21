



Эрдоган пригласил Нетаниягу на встречу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится в следующую пятницу, 28 июля, с дипломатическим визитом в Турцию, где он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В официальном заявлении Турции говорится, что “лидеры обсудят двусторонние отношения между странами во всех измерениях и шаги, которые будут предприняты для улучшения сотрудничества”.



В заявлении также отмечается, что за три дня до приезда Нетаньяху страну посетит председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас.

Нетаниягу и Эрдоган недавно разговаривали по телефону, впервые с 2013 года, после теракта в Стамбуле. В разговоре они договорились открыть новую страницу в отношениях между странами и вместе работать над укреплением отношений.



Премьер-министр прибудет в Турцию через несколько дней после встречи с лидерами Кипра и Греции в Никосии. Цель этого шага – показать, что развитие отношений с Турцией не происходит за счет отношений с двумя странами.



Израиль и Турция официально объявили в прошлом году о нормализации отношений, вернув послов и консулов ​​после многих лет напряженности.