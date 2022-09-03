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Эрдоган предложил Путину посредничество Турции по вопросу ЗАЭС
03.09.2022 17:30 Евгения Маркова

Эрдоган предложил Путину посредничество Турции по вопросу ЗАЭС

Офис Эрдогана соощил, что президент Турции провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого предложил посредничество Анкары в урегулировании вопроса по Запорожской АЭС.

Также турецкий лидер и глава Кремля обсудили экспорт украинского зерна и решили продолжить строительство атомной станции Аккую, трудности с которым возникли в этом году.

Все вопросы Эрдоган и Путин договорились подробнее обсудить во время встречи в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества 15—16 сентября.
 

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