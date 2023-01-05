



Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение военных действий

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает агентство Anadolu.



В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что лидеры двух стран обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию.



Эрдоган заявил Путину о нацеленности на конкретные шаги по формированию Дорожной карты для создания газового хаба в Турции. В данной связи глава турецкого государства привлек внимание к усилиям по развитию энергетической инфраструктуры Турции.



Касаясь темы войны между Россией и Украиной, турецкий президент напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о “зерновом коридоре”, масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны “односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий”.



Эрдоган отметил также, что настало время для конкретных шагов против террористов PKK/PYD/YPG, в том числе зачистке от них сирийских районов Талль-Рыфат и Мюнбич.



В продолжении сирийской тематики, Эрдоган отметил, что для конкретных результатов по Сирии, режим Башара Асада должен занять конструктивную позицию и реализовать ряд шагов в политическом процессе.

