



Эрдоган предложил провести мирный саммит с Россией. Зеленский ответил

Турция готова принять мирный саммит по войне в Украине. На него Стамбул хочет пригласить представителей Москвы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган.



Он напомнил, что Турция с самого начала делала и делает свой вклад для мирного урегулирования войны в Украине на основе переговоров.



"Мы готовы принять мирный саммит к которому привлекут и Россию", - добавил президент Турции.



В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня он и президент Турции говорили много об украинской "формуле мира". Он проинформировал Эрдогана о подготовке саммита мира на уровне лидеров.



"Особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на саммите мира для полной реализации формулы мира", - сказал президент Украины.



Также Зеленский отреагировал на формат, предложенный Эрдоганом. По его словам, Украина не видит представителей России на этом саммите.



"Мы не видим, как можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат - справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут привлекать представителей России, которые захотят справедливого мира", - добавил Зеленский.