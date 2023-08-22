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Эрдоган посетит Россию – встретится с Путиным, - СМИ
22.08.2023 14:35 Ирина Демьянова

Эрдоган посетит Россию – встретится с Путиным, - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Şafak.

Согласно информации СМИ, полученной из президентских источников, предстоящий визит Эрдогана в Россию имеет критическое значение для продления "зернового соглашения".

При этом СМИ сообщает, что Турция выступает против нового альтернативного маршрута для "зернового коридора" без участия России.

"Он  думает, что как-то можно найти точку согласия", - сказали источники издания.
 

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