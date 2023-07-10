



Эрдоган поддержал расширение НАТО при одном условии

Президент Турции Реджеп Эрдоган озвучил новые требования по расширению НАТО. Об этом сообщает Sky News.



Эрдоган заявил, что его страна готова принять Швецию, когда будет одобрено вступление Турции в Европейский Союз. Такие заявления Президент Турции озвучил перед визитом на саммит НАТО в Литве.



"Я призываю страны, которые заставляют Турцию ждать у дверей Европейского Союза более 50 лет. Сначала придите и откройте путь для Турции в Европейский Союз, а затем мы откроем путь для Швеции, как мы сделали для Финляндии", – сказал Эрдоган.



Переговоры о членстве Турции в ЕС впервые начались в 2005 году. Впоследствии они были заморожены, поскольку Турция не выполняла никаких реформ.



Венгрия, которая также не одобрила заявку Швеции к присоединению к НАТО, указала, что сделает это после одобрения Турции.

