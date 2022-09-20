



Эрдоган планирует посетить Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил группе еврейских лидеров, что планирует посетить Израиль.



Как отмечает Jerusalem Post, это является самым явным признаком того, что турецкий президент хочет перезагрузить давние отношения с Государством Израиль.



Эрдоган также заявил в зале, полном лидеров американских еврейских организаций, что антисемитизм является "преступлением против человечности", сообщил один из участников встречи в комментарии для прессы.



Заявления Эрдогана прозвучали на встрече в Нью-Йорке, созванной под эгидой посольства Турции и Конференции президентов крупных американских еврейских организаций.



Как сообщается, президент Турции не уточнил, когда он приедет в Израиль.



Стоит отметить, что в последние месяцы отношения между Израилем и Турцией значительно потеплели. Турция и Израиль в прошлом месяце объявили о восстановлении отношений и назначении послов.