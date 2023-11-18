



Эрдоган ответил семьям похищенных ХАМАСом: мы работаем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил семьям заложников, удерживаемых террористами в Газе.



Соответствующее заявление он сделал в интервью турецкой газете Sabah по итогам визита в Германию, где он встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.



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"Мы активизировали нашу разведку, они занимаются этим вопросом. Мы работаем, чтобы получить результаты", - сказал Эрдоган.



Он добавил, что в ходе его визита в Германию, самым важным вопросом, который обсуждался, была ситуация в Газе.